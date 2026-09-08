Dos jóvenes lesionados tras perder control de motocicleta en Estelí  

Un motociclista y su acompañante sufrieron lesiones al impactar contra una valla metálica en el sector oeste de Estelí. El percance se registró sobre la carretera que conduce al municipio de El Sauce.

Tras el incidente, transeúntes que circulaban por la zona auxiliaron a las víctimas y alertaron a los equipos de emergencia. Una unidad de la Cruz Blanca se presentó en el lugar para brindar atención prehospitalaria.

Ambos jóvenes fueron trasladados al Hospital San Juan de Dios para recibir atención médica especializada. Agentes de la especialidad de tránsito de la Policía Nacional llegaron para investigar las causas del percance vial.