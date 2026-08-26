Taxista de 48 años resulta con fracturas tras estrellarse contra furgón en Managua

Una conductora de taxi de 48 años sufrió fracturas en piernas y brazos luego de estrellar su vehículo contra un furgón estacionado en Villa Reconciliación Sur. El accidente ocurrió en la calle principal del Distrito 6 de Managua, según reportes de testigos.

La taxista, identificada como Doris González, quedó prensada dentro del vehículo y fue rescatada por miembros de los Bomberos Unidos con maquinaria especial. La conductora argumentó que una llanta delantera se ponchó, lo que le hizo perder el control del taxi.

Tras el rescate, paramédicos de la Cruz Blanca la trasladaron al Hospital Alemán Nicaragüense. Una pasajera de 72 años que viajaba en el taxi también sufrió lesiones leves, según testimonios de los vecinos que salieron a auxiliar.