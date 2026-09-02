Invasión de carril provoca accidente con dos heridos en Managua

Un motociclista y su acompañante resultaron heridos tras estrellarse contra un carro en Managua. El accidente ocurrió la mañana de este martes en el sector donde funcionaba el cine Cabrera.

Las cámaras de seguridad captaron el momento en que una presunta invasión de carril provocó la colisión. Testigos aseguraron que la conductora del vehículo no se percató de la circulación de la motocicleta al momento de realizar un giro.

El motociclista, identificado como Eric Pineda, viajaba con una acompañante que sufrió quemaduras y golpes en piernas y brazos. La conductora del carro también resultó con lesiones corporales producto del impacto.