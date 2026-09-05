Motociclista choca contra bus por semáforo mal regulado en Managua

Un motociclista resultó lesionado tras ser impactado por un bus de transporte colectivo en un cruce de Managua. Testigos y conductores señalaron que el semáforo presenta un desperfecto que enciende la luz verde para ambos sentidos.

El accidente se produjo en el cruce ubicado al sur del cine González, cuando el motociclista viajaba de oeste a este y el bus lo hacía de sur a norte. El conductor del bus afirmó que ambos tenían luz verde en el semáforo y que intentó evadir el impacto.

Un testigo aseguró que el semáforo está mal regulado: cuando se pone en amarillo, el otro sentido ya se enciende en verde. Los afectados solicitaron a la alcaldía que reparen el semáforo para evitar más accidentes.