Motociclista lesionado tras choque con taxi que irrespetó alto en Managua

El motociclista Josué David Barbosa López sufrió un trauma cervical y una posible fractura en el brazo derecho. El impacto se produjo contra el costado izquierdo de un taxi que habría omitido una señal de alto.

Barbosa, de 21 años, se dirigía a su vivienda en la comarca Las Viudas tras su jornada laboral en una funeraria. El taxista responsable, identificado como Carlos Hilario Wilson, fue trasladado a la delegación policial para las investigaciones.

Bomberos de Managua brindaron primeros auxilios al joven y lo trasladaron a un centro médico. El accidente quedó registrado en el peligroso cruce del barrio Jonathan González.