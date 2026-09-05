Tren de pasajeros choca contra camión en Polonia y deja cuatro heridos 

Un tren de pasajeros colisionó contra un camión en un cruce ferroviario en Polonia, dejando cuatro personas lesionadas. El conductor del camión y del tren, además de dos pasajeros, resultaron heridos en el percance.

Efectivos de bomberos acudieron al lugar para atender a los heridos y despejar la zona del accidente. Testigos señalaron que la barrera del cruce se habría levantado antes de que el camión ingresara a las vías.

No obstante, las autoridades ferroviarias indicaron que los dispositivos de seguridad funcionaban correctamente. Las causas del choque son materia de investigación por parte de las autoridades competentes.