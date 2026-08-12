Acusados por el envenenamiento de vaho en el mercado Oriental admiten su culpa

El representante de la Fiscalía pidió la pena de seis años de prisión para Kenneth Javier Martínez Cáceres y Winial del Francisco de la Llana Rueda, acusados por el delito de envenenamiento de agua y alimentos en perjuicio de la salud pública y una comerciante capitalina del mercado Oriental.

Los acusados admitieron los delitos que cometieron el pasado el 12 de enero de 2026 cuando, junto a otras personas, vertieron insecticida cipermetrina dentro de un perol con vaho que iba a ser vendido a los visitantes del lugar, cuyo negocio pertenece a Marta Migdalia del Socorro Delgadillo.

Martínez Cáceres fue condenado a seis años de prisión, mientras Winial de la Llana Rueda quedó a la espera de sentencia que emitirá la jueza Nancy del Carmen Aguirre Gudiel.