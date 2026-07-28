Acusan a nicaragüense por más de 500 cargos relacionados con abuso sexual infantil en Luisiana, Estados Unidos

El nicaragüense Francisco Huete Vivas, de 32 años de edad, enfrenta más de 500 cargos relacionados con material de abuso sexual infantil, ha sido ingresado al Centro Penitenciario de Máxima Seguridad de Bossier en Luisiana, Estados Uidos (EE.UU.)

Según la información brindada por la Fiscalía, al hombre se le señala por posesión de material de abuso sexual infantil, además de cargo por posesión, tráfico o importación de una muñeca sexual infantil. La Oficina de Investigación de Luisiana afirma haber encontrado el pasado 23 de julio una cuenta vinculada al nicaragüense que contenía 581 archivos con material de abuso sexual infantil, por lo que realizaron allanamiento en la casa donde habitaba. En dos de esos archivos, presuntamente, el detenido sostenía una videollamada con un menor de edad.

La fiscal general, Liz Murrill, afirma que el hombre de nacionalidad nicaragüense está en ese país sin estatus legal y que se ha fijado una fianza por 750 mil dólares, cada uno de los 579 cargos por posesión de material de abuso sexual infantil puede llevar a penas que van de 5 a 20 años de prisión en el estado de Luisiana.

Por María Esther Ordoñez.