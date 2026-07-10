Acusan por el delito de femicidio al hombre que habría estrangulado a su expareja en León

Jorge Luis Caballero Alonso, de 34 años de edad, fue acusado por el delito de femicidio en prejuicio de Jessica Mercedes Salinas Martínez, de 39. La Policía del departamento de León presentó al supuesto asesino este jueves, detallando como acontecieron los hechos. El procesado habría estrangulado a su expareja.

Las autoridades han informado que el presunto responsable permanece bajo custodia policial, mientras las investigaciones continúan para determinar y esclarecer la responsabilidad del acusado.

Jessica deja en la orfandad a tres hijos, de 15, 9 y 8 años de edad, sus restos mortales están siendo velados en la Ermita de Dolores, en la ciudad de León, donde familiares, amigos y vecinos le brindan el último adiós.

Cabe destacar que este sería el segundo femicidio registrado en el departamento de León.

Por Heydi Estrada.