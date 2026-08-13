Administrar un negocio no es solo vender: claves tributarias que debe conocer

La asesora financiera Marlin Jirón explica que administrar una empresa o negocio va más allá de la generación de ingresos, pues implica comprender los costos de operación y las responsabilidades tributarias, como el pago de impuestos y la identificación de gastos deducibles que toda actividad económica debe considerar para mantenerse en orden y legalidad.

La experta enfatiza que todo propietario de un negocio debe conocer qué debe responder al Estado y cuáles son las obligaciones operativas que garantizan el éxito del emprendimiento.

Mantener estas responsabilidades en orden no solo evita sanciones, sino que permite una gestión financiera más saludable.