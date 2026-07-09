Adolescente de 14 años muere al chocar moto contra camión estacionado en carretera a Rosita

Un adolescente de 14 años, identificado con las iniciales AJR, falleció al instante tras impactar la motocicleta que conducía contra la parte trasera de un camión estacionado sobre el kilómetro 333 de la carretera que conduce de Siuna a Rosita, en la comunidad de Coperna, Triángulo Minero.

El conductor del camión, Francisco Javier Jarquín Mendoza, de 47 años, permanecía estacionado desde hace más de dos horas por desperfectos mecánicos y había colocado dos conos de seguridad en la parte trasera del vehículo para advertir el peligro.

Según las primeras investigaciones, el joven no portaba casco de protección y, debido a la lluvia y la velocidad que imprimía, no observó las señales preventivas a tiempo, por lo que la Policía Nacional de Tránsito analizará las imágenes de una cámara de seguridad para determinar responsabilidades en este fatal suceso ocurrido la madrugada de este jueves 9 de julio.