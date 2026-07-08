Adolescente habría sido asesinado por una discusión relacionada a una transacción de drogas en Jinotega

El adolescente, de 15 años de edad, cuyo cadáver fue encontrado en unos cafetales del departamento de Jinotega este lunes, habría sido asesinado al sostener una discusión con un joven por el trasiego de drogas.

El cuerpo de la víctima tenía varias heridas propinadas aparentemente con un machete. El hallazgo ocurrió en la comunidad El Sardinal Número Dos del municipio de Jinotega.

Oficiales de la Policía capturaron a Delvin José Castro Duarte, de 18 años de edad, como el supuesto asesino del adolescente, quién será puesto a la orden del Ministerio Público para el debido proceso judicial.