Adolescente que atropelló y mató a motociclista en Granada queda libre 

El adolescente de iniciales JCGR, procesado por homicidio imprudente tras atropellar mortalmente al motociclista Félix Ramón de 27 años en el kilómetro 66.5 de la carretera Nandaime – Rivas el pasado 27 de junio, fue puesto en libertad mediante una mediación económica ratificada por el Juzgado Distrito Penal de Adolescentes de Granada.

El acuerdo, en el que familiares del conductor entregaron 15 mil dólares al padre de la víctima, quien legalmente tenía representación en el proceso, permitió la excarcelación del joven que inicialmente huyó de la escena del accidente, aunque fue capturado tras ser seguido por testigos.

La tragedia, que dejó a una menor en la orfandad, ha generado controversia en redes sociales sobre la legalidad del acuerdo, aunque la ley permite este tipo de mediación en casos de homicidio imprudente.