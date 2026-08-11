Adolescente queda gravemente lesionado al estrellar la moto que conducía contra varias piedras en Diriamba

El adolescente Fernando José Díaz Aguirre, de 17 años, sufrió un trauma craneal severo, luego que perdió el control de su motocicleta e impactó violentamente contra unas piedras.

El accidente de tránsito ocurrió mientras el adolescente se movilizaba en un vehículo prestado en el trayecto que conduce de la comunidad de Buena Vista hacia San Gregorio. El menor de edad se encuentra ingresado con pronóstico reservado en el hospital Antonio Lenin Fonseca de Managua, tras ser remitido de urgencia desde un hospital del municipio de Jinotepe.

Los familiares piden ayuda urgente con pampers para adulto, toallas húmedas o apoyo económico para medicamentos y el pago de transporte. Para cualquier ayuda se puede comunicar al siguiente número telefónico: 8512 7825.

Por Luis Campos.