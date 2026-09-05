Sujeto golpea a anciano y arroja su bicicleta a un cauce en Managua

Un hombre identificado como Natanael Rocha, alias Nata, agredió con un machete a un señor de la tercera edad en el barrio Pedro Joaquín Chamorro de Managua. El hecho ocurrió el pasado 21 de agosto y el video se viralizó recientemente en redes sociales.

El agresor exigía dinero a la víctima y, al no conseguir su propósito, comenzó a lesionarlo con el machete y destruyó su bicicleta.

Las imágenes muestran que el sujeto lanzó la bicicleta del anciano a un cauce. El video fue publicado en redes porque el agresor aún no ha sido detenido por las autoridades.