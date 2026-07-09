Agrupación nacional anuncia gira con nuevas fechas en julio y agosto

Una agrupación musical nacional anunció su agenda de presentaciones para los próximos meses, con fechas confirmadas en julio que incluyen el viernes 17 en Paz Centro, el 19 en Somoto, el 24 en Quiniquomo y el 25 en El Sauce, además de una presentación especial el primero de agosto.

Los artistas se mostraron entusiasmados con el lanzamiento de un nuevo género musical que están promocionando y que espera conectar con su público.

La gira coincide con las festividades de la capital, donde el grupo planea recorrer diferentes localidades para compartir su música con sus seguidores.