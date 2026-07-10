Al menos 12 muertos y evacuaciones por incendio forestal en España

El viento dificulta las tareas de los bomberos para controlar las llamas en tres municipios.

Un incendio forestal declarado en las últimas horas entre Los Gallardos y el entorno de Lubrín, España, ha dejado un saldo preliminar de al menos 12 personas fallecidas, dos hospitalizadas y cuatro atendidas en el lugar, mientras las autoridades han ordenado desalojos masivos y el cierre de carreteras para evitar más víctimas fatales.

Los bomberos aún no logran controlar las llamas debido a las fuertes ráfagas de viento que han dificultado las tareas de extinción y han destruido varias viviendas en la zona.

El informe oficial indica que la emergencia sigue activa y se mantienen las medidas de seguridad para proteger a la población afectada por este siniestro.