Al menos 12 muertos y evacuaciones por incendio forestal en España

Un incendio forestal declarado en las últimas horas entre Los Gallardos y el entorno de Lubrín, España, ha dejado un saldo preliminar de al menos 12 personas fallecidas, dos hospitalizadas y cuatro atendidas en el lugar, mientras las autoridades han ordenado desalojos masivos y el cierre de carreteras para evitar más víctimas fatales.

Los bomberos aún no logran controlar las llamas debido a las fuertes ráfagas de viento que han dificultado las tareas de extinción y han destruido varias viviendas en la zona.

El informe oficial indica que la emergencia sigue activa y se mantienen las medidas de seguridad para proteger a la población afectada por este siniestro.