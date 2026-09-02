Al menos 22 muertos y 28 heridos tras accidente de autobús en Egipto

Al menos 22 personas murieron y otras 28 resultaron heridas este miércoles tras un accidente de autobús ocurrido en la carretera que conecta Dahab y Nuweiba, en la gobernación del Sinaí del Sur, Egipto, una zona turística ubicada a orillas del mar Rojo.

De acuerdo con las autoridades, entre las víctimas mortales se encuentran 10 ciudadanos jordanos. En el autobús viajaban 22 ciudadanos de esa nacionalidad y el vehículo pertenecía a una empresa egipcia dedicada al transporte entre El Cairo y Amán.

Tras recibir la alerta, el Ministerio de Salud de Egipto movilizó 20 ambulancias para atender la emergencia y trasladar a los afectados a distintos centros médicos. Trece heridos fueron llevados al Hospital Internacional de Sharm el Sheij, nueve al Hospital de Santa Catalina y otros seis al Hospital de Al Fairuz.

Las autoridades elevaron el nivel de alerta y mantienen un operativo para atender a las víctimas y esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el accidente.

La carretera donde se produjo el siniestro se encuentra en una zona de gran afluencia turística, conocida por sus actividades de buceo y esnórquel en el mar Rojo.

Los accidentes de tránsito representan un problema recurrente en Egipto y suelen estar relacionados con factores como el exceso de velocidad, las condiciones de los vehículos y el incumplimiento de las normas de seguridad vial.