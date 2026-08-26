Al menos 95 muertos y desaparecidos deja avalancha de lodo en Nepal

Al menos 95 personas fallecieron y 384 turistas, 291 de ellos extranjeros, permanecen desaparecidos tras una devastadora crecida del río Bhote Koshi en el distrito de Rasuwa, Nepal, cuando un torrente de lodo y escombros sepultó edificios y arrasó con el cruce fronterizo de Girón en la región del Tíbet, según el vocero de la policía nepalí.

Imágenes difundidas por las autoridades y captadas por testigos muestran el momento en que el agua y el barro destruyen viviendas y vehículos a su paso, mientras los equipos de rescate continúan la búsqueda de sobrevivientes entre los escombros, con 28 agentes de la policía también reportados como desaparecidos.

Las inundaciones y deslaves son frecuentes durante la temporada del monzón en el sur de Asia, fenómeno que los científicos vinculan con el cambio climático por su creciente intensidad y frecuencia.