Alcaldesa Reyna Rueda recibe mayordomía de fiestas de Santo Domingo

Los comités tradicionalistas entregaron este jueves la mayordomía de las fiestas de Managua 2026 a la alcaldesa Reyna Rueda, en un acto que marca el inicio oficial de las celebraciones en honor a Santo Domingo de Guzmán, patrono de la capital, según informaron los organizadores.

La actividad, que contó con la participación de los comités del Gancho de Camino, incluyó un llamado de la alcaldesa a mantener la paz y armonía durante las festividades, mientras los tradicionalistas celebraron con bailes y cánticos.

El programa establece que este domingo 26 de julio, a las 7:00 a.m., se realizará la tradicional Rosa del Camino con salida desde el Gancho de Camino en el Mercado Oriental, recorrido que contará con banda filarmónica y culminará en la sierra.

Además, se anunciaron el Palo Lucio en la Rotonda de Cristo Rey, las vacas culonas en el barrio San José Oriental, la elección de la India Bonita y la vela del barco en el barrio San Judas.