Aldo Blanco viaja a Perú en busca de mayor nivel internacional

El taekwondista nicaragüense Aldo Blanco, medallista en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, emprendió este miércoles 2 de septiembre un nuevo reto internacional con destino a Perú.

Blanco participará en dos importantes torneos, entre ellos el Open Internacional, competencias que representan una valiosa oportunidad para continuar elevando su nivel competitivo y medirse ante atletas de mayor exigencia internacional.

El objetivo principal del nicaragüense es fortalecer su rendimiento, adquirir mayor experiencia y potenciar sus capacidades técnicas y físicas, como parte de su preparación rumbo a los próximos Juegos Panamericanos 2027.

Luego de subir al podio en Santo Domingo, Blanco busca mantener su crecimiento deportivo y aprovechar cada combate como parte de un proceso que apunta a consolidarlo entre los principales exponentes del taekwondo nicaragüense.