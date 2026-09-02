Aldo Rendón abandona La Casa de los Famosos México por motivos de salud

Aldo Rendón se convirtió en el primer participante de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México en abandonar el reality por decisión propia, debido a un problema de salud que requiere iniciar un tratamiento de inmediato.

La salida ocurrió el martes 1 de septiembre, cuando el stylist comunicó la decisión a sus compañeros, quienes reaccionaron sorprendidos y algunos incluso permanecieron en shock ante la inesperada noticia.

“Me voy de la casa, me voy de la casa”, expresó Rendón frente a los habitantes del reality antes de explicar las razones de su salida.

El participante señaló que las condiciones dentro de la casa no eran adecuadas para continuar con su situación de salud y que debía comenzar un tratamiento sin posibilidad de salir y regresar al programa.

“Las condiciones de la casa no son las adecuadas para que yo esté aquí, tengo un problema de salud que es reversible, pero tengo que iniciar el tratamiento ya”, explicó Rendón.

Tras abandonar la casa y llegar al foro, el stylist fue recibido por Galilea Montijo, con quien mantiene una amistad de varios años. La presentadora se mostró visiblemente conmovida por su decisión y protagonizó un emotivo abrazo con su amigo.

Con su salida, Aldo Rendón deja de formar parte de la competencia de manera voluntaria y se convierte en el primer habitante de esta temporada en abandonar el programa por motivos personales y de salud.