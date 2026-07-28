Alerta por tsunami y al menos dos muertos tras sismo en Japón

Un potente terremoto de magnitud 7.1 sacudió la región de Kumamoto, en el suroeste de Japón, dejando un saldo preliminar de al menos dos fallecidos, 80 heridos y varias personas bajo los escombros, según reportes de las autoridades locales.

La Agencia Meteorológica de Japón emitió una alerta por posible tsunami de hasta un metro de altura, mientras el gobierno activó alertas sísmicas de emergencia en siete prefecturas, incluyendo Nagasaki y Fukuoka.

La autoridad de regulación nuclear confirmó que no se han detectado irregularidades en las centrales de la zona afectada, aunque las labores de rescate continúan y se teme que el número de víctimas aumente en las próximas horas.