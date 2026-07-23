Alerta sanitaria en Costa Rica por brote de chikungunya y 15 casos autóctonos

El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos emitió una alerta sanitaria por el brote de chikungunya que afecta a Costa Rica, con 15 casos autóctonos y tres importados, principalmente en la provincia de Guanacaste, aunque también se reportan contagios en San Ramón, Grecia, Alajuelita, Tibás, Matina, Guácimo y Heredia.
Las autoridades sanitarias costarricenses instaron a la población a utilizar repelente, vestir ropa de manga larga, permanecer en espacios con aire acondicionado o mosquiteros y eliminar recipientes con agua estancada para frenar la reproducción del vector transmisor.
Los médicos advierten que el chikungunya, enfermedad viral, provoca fiebre, dolor articular intenso, cefalea y erupciones cutáneas, y el brote afecta tanto a costarricenses como a extranjeros en la región.