Amistades pueden generar conflictos y hasta desuniones en la pareja

La psicóloga y especialista en terapias de pareja y familia, Alba Roni, aborda la influencia que ejercen las amistades en las relaciones de pareja, un tema que puede generar conflictos e incluso desuniones cuando no se maneja adecuadamente, según advierte la experta.

La especialista enfatiza que descuidar la relación de pareja pone en riesgo la estabilidad de toda la familia, pues de ella derivan los hijos, los proyectos y el bienestar personal.

Las amistades, aunque importantes, pueden convertirse en un factor de tensión si no se establecen límites claros.