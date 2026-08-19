Anciana muere al ser atropellada por una motocicleta cuando intentó cruzar una calle en la colonia Nicarao

Por Jairo Castillo.

El trágico accidente en el que perdió la vida Rosa María Guevara Robleto, de 86 años, quedó registrado por la cámara de seguridad de un vehículo particular. El hecho ocurrió la tarde de este martes en el sector de la colonia Nicarao, pista Solidaridad, cuando la anciana intentó cruzar la transitada vía y fue atropellada por una motocicleta a dos escasas cuadras de su vivienda.

Las impactantes imágenes muestran el momento en que la víctima comenzó a correr para cruzar la calle, sin percatarse del peligro inminente. En fracciones de segundos fue impactada por la motocicleta conducida por Mario Javier Carrillo, de 63 años, quién viajaba en su carril de preferencia, aparentemente a exceso de velocidad, lo que le impidió esquivar el golpe.

El cuerpo de la mujer quedó tendido sobre el asfalto ante la mirada horrorizada de los testigos. Aunque fue trasladada de urgencia al hospital Manolo Morales, los médicos confirmaron su fallecimiento poco después de su ingreso. Agentes de tránsito de la Policía se presentaron en el lugar para iniciar las investigaciones y deslindar responsabilidades. Tras la tragedia habitantes de la zona exigieron a las autoridades la instalación de reductores de velocidad o el cierre de los cruces peatonales para habilitar alternativas viales más seguras.