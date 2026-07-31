Anciano es lanzado a un cauce en Estelí y sobrevive con fracturas y trauma craneal

Un adulto mayor, que caminaba bordeando un puente en el barrio El Rosario de Estelí, fue rescatado con vida pero con trauma craneoencefálico y fractura en el antebrazo derecho después de que un sujeto con quien acostumbraba tomar licor lo arrojara a un cauce según versiones de testigos.

El hombre, fue encontrado inconsciente por algunos pobladores del sector, quienes activaron los servicios de bomberos y Cruz Blanca de Estelí para su inmediato traslado al centro hospitalario local José Abraham Sánchez.

Las autoridades investigan las circunstancias del ataque contra este anciano, quien pese a la gravedad de sus lesiones logró sobrevivir al violento hecho ocurrido en esa ciudad del norte de Nicaragua.