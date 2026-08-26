Anciano muere tras caer de moto en Rivas y permanecer 4 días hospitalizado 

José Aurelio Baldelomar Obando, de 67 años y originario de la comunidad Mata de Caña en Belén, Rivas, falleció luego de permanecer cuatro días hospitalizado en el Gaspar García Laviana, tras resultar gravemente lesionado al caer de la motocicleta en la que viajaba como acompañante junto a su hijo, quien conducía el vehículo y perdió el control tras sentirse mareado, según testigos del accidente ocurrido el viernes 21 de agosto en la carretera Panamericana Sur, a 300 metros de la entrada a San Pablo, municipio de Potosí.

El adulto mayor sufrió las heridas más graves, mientras que su hijo resultó con golpes leves, y ambos fueron auxiliados por Bomberos Unidos de Belén, siendo trasladados primero a un centro local y luego remitido el padre al hospital de Rivas, donde el personal médico no logró salvarle la vida pese a los esfuerzos realizados. Las autoridades investigan las circunstancias exactas del percance vial que enlutó a la familia.