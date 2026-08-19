Anemia: síntomas como cansancio y palidez no bastan para diagnosticar

La anemia, definida como una disminución en la concentración de hemoglobina, la proteína encargada de transportar oxígeno a los tejidos, provoca síntomas como cansancio y palidez, pero la especialista advierte que estos signos por sí solos no son suficientes para un diagnóstico certero.

La afectación es común en distintas edades y puede tener múltiples causas, por lo que cada paciente requiere una evaluación clínica individualizada.

La experta destacó la importancia de acudir al médico ante cualquier sospecha, ya que los síntomas varían según cada persona.