Árbitro de la final del Mundial 2026 anuncia su retiro del arbitraje

El árbitro esloveno Slavko Vinčić anunció su retiro del arbitraje profesional apenas una semana después de dirigir la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, en la que España derrotó 1-0 a Argentina para conquistar el título. A sus 46 años, pone fin a una destacada trayectoria de más de dos décadas en la élite del fútbol.

Vinčić cierra su carrera tras convertirse en el primer árbitro esloveno en dirigir una final de la Copa del Mundo, además de haber impartido justicia en finales de la Liga de Campeones de la UEFA, la Europa League y múltiples ediciones de la Eurocopa. Durante el Mundial 2026 también fue reconocido como uno de los mejores colegiados del torneo.

Su despedida llega después de un Mundial en el que estuvo en el centro de atención por su actuación en la final, un encuentro de alta intensidad que generó debate entre aficionados y analistas. Pese a ello, su legado queda marcado por una carrera llena de logros y por haber alcanzado el máximo escenario para un árbitro de fútbol.