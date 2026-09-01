Artesana con 45 años de trayectoria promueve el consumo de productos nacionales en Managua

María Aguiluz, vendedora del Mercado Roberto Wembes en Managua, lleva 45 años promoviendo la artesanía nacional y el consumo de productos locales. La comerciante comenzó su trayectoria vendiendo calzado escolar y mochilas antes de especializarse en artesanía.

Los productos que ofrece Aguiluz provienen de talleres ubicados en Diriomo, Niquinomo, Masaya, Granada, Rivas y León, lo que refleja la diversidad artesanal del país. Su catálogo incluye pintura de pluma, portavasos, carteras para hombre y mujer, y máscaras para el tradicional personaje del huehuense.

La artesana invitó a la población a adornar sus hogares con artesanía y a enseñar a los niños sobre la cultura nacional a través de estos productos. El segmento Nuestras Raíces, emitido en septiembre, mes patrio, busca fomentar la identidad nicaragüense mediante el impulso del comercio artesanal local.