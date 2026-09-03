Artritis y artrosis: cinco diferencias clave para identificar cada enfermedad

El ortopedista René Urroz detalló las diferencias entre artritis y artrosis durante una entrevista. La artrosis surge por envejecimiento natural, mientras que la artritis reumatoide es un trastorno autoinmune que ataca las articulaciones.

El especialista señaló que la artritis suele presentarse de forma simétrica en articulaciones pequeñas, como manos y pies, mientras que la artrosis afecta principalmente a las articulaciones de carga como rodillas y caderas. La rigidez matutina en la artritis reumatoide puede superar la hora de duración, a diferencia de la artrosis donde es breve.

El dolor artrítico aparece durante el descanso y puede despertar al paciente en la madrugada. El especialista recomendó movimiento moderado para la artritis, contrario a la antigua indicación de reposo que agravaba la rigidez. La intervención temprana durante los primeros seis meses ofrece más del 95% de posibilidades de controlar la artritis.