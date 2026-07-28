Artrosis de manguito rotador: el chasquido en el hombro que advierte del desgaste

El doctor Bryan Pérez explica que el dolor y la limitación de movimiento son síntomas clave de esta enfermedad degenerativa.

El doctor Bryan Pérez explicó que la artrosis del manguito rotador, conocida también como desgaste de hombro, es una enfermedad degenerativa que se manifiesta inicialmente con un chasquido o crepitación al rotar el hombro de manera interna o externa, un “aviso” que precede al dolor intenso y la limitación del movimiento.

El especialista señaló que estos síntomas tempranos son clave para detectar el problema antes de que se agrave, ya que el dolor fuerte y la restricción funcional suelen aparecer cuando el desgaste ya está avanzado.

La artrosis del hombro puede afectar a cualquier persona, y el diagnóstico oportuno es fundamental para frenar su progresión y mejorar la calidad de vida del paciente.