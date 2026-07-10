Asaltan a cadete y queman su caponera en Managua 

Un cadete de caponera fue víctima de un asalto la noche del 9 de julio en el barrio Acahualinca, Managua, cuando sujetos armados con cuchillos, que simulaban ser pasajeros, lo despojaron de su billetera y del vehículo que alquila para trabajar, una caponera que fue hallada desmantelada y quemada la mañana siguiente a orillas del lago, en el sector de la Tenería Francesa a 100 metros del mismo barrio.

La Policía Nacional ya investiga el caso y peritos trabajan en la escena para dar con los responsables de este violento hecho que afecta a un trabajador del transporte.

Las autoridades continúan con las pesquisas para esclarecer las circunstancias del robo y la posterior destrucción del medio de sustento del afectado.