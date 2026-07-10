Asaltan a cadete y queman su caponera en Managua 

Sujetos armados con cuchillos se hicieron pasar por pasajeros para despojarlo de sus pertenencias.

Un cadete de caponera fue víctima de un asalto la noche del 9 de julio en el barrio Acahualinca, Managua, cuando sujetos armados con cuchillos, que simulaban ser pasajeros, lo despojaron de su billetera y del vehículo que alquila para trabajar, una caponera que fue hallada desmantelada y quemada la mañana siguiente a orillas del lago, en el sector de la Tenería Francesa a 100 metros del mismo barrio.

La Policía Nacional ya investiga el caso y peritos trabajan en la escena para dar con los responsables de este violento hecho que afecta a un trabajador del transporte.

Las autoridades continúan con las pesquisas para esclarecer las circunstancias del robo y la posterior destrucción del medio de sustento del afectado. 