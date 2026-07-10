Asesinan de varios balazos a un joven nicaragüense en Texas y lo dejan dentro de una camioneta

Sin vida y en dentro de una camioneta fue encontrado el nicaragüense Mainor Josué García Mendoza, de 26 años de edad, en la ciudad de Austin, Texas.
La víctima había sido reportada días antes como desaparecida por sus familiares. Autoridades policiales del lugar informaron que el cuerpo del joven presentaba múltiples heridas de proyectil de arma de fuego.
El Departamento de Policía de Austin mantiene abierta una investigación activa en torno al caso bajo la tipificación de homicidio. Pidieron al público información para lograr esclarecer el crimen y capturar al o los responsables.