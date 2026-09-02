Capturan a tres sujetos por asesinato de anciana en Puerto Cabezas  

La Policía capturó a Eilín Cano, Ernesto Hernández y Abel Salinas por el asesinato de María de los Santos Monterrey. La anciana de 75 años fue asaltada el 23 de julio en la comunidad Sucua, jurisdicción de Puerto Cabezas.

Los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público por la suma de 900 mil córdobas y el homicidio de Monterrey Cienfuegos. Entre los capturados figura Eileen Cano, esposo de la nieta de la occisa, quien habría vigilado la zona mientras otros actuaban.

Un familiar de la víctima relató que Cano ingresó a la vivienda por confianza y dejó una ventana abierta para facilitar el acceso al grupo. Los autores materiales del asesinato son dos sujetos que entraron a robar, mientras que otro cómplice, identificado como Eliezer Ochoa, permanece prófugo.