Autobús nupcial se vuelca en India tras esquivar motociclista

Un autobús que transportaba invitados a una boda se volcó en el estado de Kerala, India, después de que el conductor realizara una maniobra brusca para evitar atropellar a un motociclista, según informaron fuentes locales.

La unidad perdió el control, chocó contra la estructura de una estación de servicio y quedó volcada, lo que activó de inmediato los servicios de rescate para auxiliar a los pasajeros atrapados y trasladar a los heridos a centros médicos cercanos.

El accidente, del cual no se ha precisado el número exacto de lesionados ni su estado de salud, fue captado por testigos y ha generado preocupación en la región, mientras las autoridades investigan las circunstancias exactas del siniestro.