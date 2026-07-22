Autoridades de México emiten alerta por inundaciones en Nogales, Sonora

Las autoridades de Protección Civil en México emitieron un aviso especial por riesgo elevado de inundaciones repentinas en Nogales, Sonora, luego de que las recientes tormentas causaran daños en viviendas, vehículos arrastrados por la corriente y el deceso de una persona, según informaron fuentes oficiales.

El aviso señala que el peligro no depende únicamente de la intensidad de las precipitaciones previstas, sino también del estado en que quedó el terreno tras los aguaceros que afectaron gran parte del país, lo que incrementa la vulnerabilidad ante nuevas lluvias en las próximas horas.

Ante esta situación, las autoridades pidieron a la población mantenerse atenta a los comunicados oficiales, evitar cruzar arroyos y zonas anegadas, y conducir con extrema precaución mientras persistan las condiciones de riesgo en la región.