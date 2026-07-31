Balacera en el barrio Milagro de Dios de Managua deja a un hombre herido

En menos de 24 horas otra persona resultó herida por un arma de fuego, esta vez ocurrió en el barrio Milagro de Dios, exactamente de la vuelta del horno una cuadra al este. Aquí la tranquilidad de la noche fue interrumpida por una balacera originada por causas que se investigan.

José David Rostrán, de 40 años, resultó baleado, siendo trasladado de urgencias en un vehículo particular al hospital Manolo Morales.

Sobre el anden quedaron los casquillos de bala, mismos que fueron recolectados como evidencia de parte de autoridades policiales del Distrito Siete de Managua. Extraoficialmente se conoció que el enfrentamiento a balazos ocurre por una disputa familiar. Los autores de los disparos se movilizaban en un vehículo y huyeron con rumbo desconocido.

Por Jairo Castillo.