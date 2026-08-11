Ballet folklórico de Nicaragua: color, alegría y tradición en cada paso

El ballet folklórico de la República de Nicaragua cautiva con sus coloridas y alegres danzas, cuyos vibrantes amarillos y música tradicional encandilan a quienes tienen la oportunidad de apreciarlas.

Este espectáculo cultural no solo entretiene, sino que también ofrece la posibilidad de aprender nuevos pasos que acercan al público a las tradiciones más auténticas del país centroamericano.

La riqueza de su vestuario, la energía de sus bailarines y la fusión de ritmos ancestrales hacen de esta manifestación artística una ventana a la identidad nicaragüense.