Bancy Hernández recibe su primera convocatoria internacional con Saprissa para la Copa Centroamericana

El futbolista nicaragüense Bancy Hernández fue convocado por el Deportivo Saprissa para disputar la Copa Centroamericana de Clubes de CONCACAF 2026, convirtiéndose en su primera convocatoria a nivel centroamericano desde su llegada al conjunto tibaseño.

El extremo pinolero integra la nómina del “Monstruo Morado” para el debut del certamen, este miércoles a las 6:00 p.m., cuando Saprissa visite al UMECIT de Panamá en busca de iniciar con el pie derecho su camino en la competición regional.

Hernández llega a este compromiso tras consolidarse durante la temporada 2025-2026, en la que disputó 21 partidos, marcó tres goles y repartió cinco asistencias, números que le permitieron asegurarse un lugar dentro de la plantilla titular morada.

El nicaragüense también vio acción recientemente en la Recopa de Costa Rica frente al Herediano y participó en la primera jornada de la Liga Promerica. En la fecha dos del campeonato local no tuvo participación, con el objetivo de dosificar cargas y llegar en las mejores condiciones físicas al estreno internacional de Saprissa.

La convocatoria representa un nuevo paso en la carrera de Bancy Hernández, quien buscará aprovechar esta oportunidad para seguir consolidándose con uno de los clubes más importantes de Centroamérica y dejar su huella en el torneo de clubes de la CONCACAF.

Kevin Moisés Cruz / Canal 10 Deportes