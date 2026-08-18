Barcelona femenino empata 2-2 ante Manchester City en intenso partido de pretemporada

El Barcelona femenino empató 2-2 ante el Manchester City en el Joie Stadium, en un exigente encuentro de preparación de cara a la temporada 2026/27. Las azulgranas tuvieron un comienzo dominante y se adelantaron rápidamente con un gol de Caroline Graham Hansen al minuto 5, quien definió con un remate desde fuera del área. El conjunto dirigido por Pere Romeu mantuvo el control y amplió la ventaja al minuto 24, cuando Vicky López culminó una buena combinación con Graham Hansen para poner el 0-2 antes del descanso.
Sin embargo, el Manchester City reaccionó en la segunda mitad y comenzó a ejercer mayor presión sobre el conjunto catalán. Alex Greenwood descontó al minuto 57 tras una asistencia de Khadija Shaw, mientras que Grace Clinton consiguió el empate al 67 con una buena definición dentro del área. En los minutos finales, las locales estuvieron más cerca de conseguir la remontada, pero el marcador ya no volvió a moverse y el encuentro terminó 2-2.
El partido representó la segunda prueba de pretemporada del Barcelona femenino ante el Manchester City, que se prepara para una nueva campaña después de conquistar cuatro títulos en la temporada anterior, incluida la Liga de Campeones femenina. El empate también permitió a ambos equipos continuar afinando detalles y dando minutos a diferentes jugadoras antes del inicio de sus respectivas competiciones oficiales.