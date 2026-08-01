Barrio San José Oriental celebra 33 años de recorrido de vacas culonas

La tradicional recorrida de las vacas culonas cumplió 33 años este viernes 31 de julio en el barrio San José Oriental de Managua, una actividad celebrada en honor a la diminuta imagen de Santo Domingo de Guzmán.

Más de 40 niños, adolescentes, jóvenes y adultos participan de esta festividad que representa parte de la cultura de los managuas.

Los promesantes visten con coloridas telas la estructura de hierro que representa la parte caudal de una vaca y un par de cachos, bailando al son de los filarmónicos.

Manuel Orozco, coordinador del Comité Organizador, destacó que la tradición se inculca para que no se pierda.