Dantos lidera la tabla del Campeonato de Béisbol Pomares 2026

El Campeonato Superior de Béisbol Comandante Germán Pomares Ordóñez define su calendario para el fin de semana del 5 y 6 de septiembre. Los Dantos encabezan la tabla de posiciones con 10 victorias y cuatro derrotas.

La tabla de posiciones coloca a Rivas como segundo con 10 ganados y 4 perdidos, mientras que Bóer y Matagalpa registran 8 triunfos y 6 derrotas. La serie entre Caribe Sur y los Indios del Bóer se perfila como la más atractiva con sabor a revancha de las finales de 2013 y 2014.

Chinandega enfrentará a las Fieras del San Fernando en una serie pareja, y los Dantos son favoritos ante Carazo. Los juegos se disputarán el sábado y domingo en todo el país.