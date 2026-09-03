Bistec encebollado nica: los secretos para lograr una carne jugosa y suave

El chef recomienda no mover la carne durante la cocción para mantener los jugos internos.

Una demostración culinaria mostró la preparación del bistec encebollado, un plato tradicional nicaragüense. El chef Héctor explicó técnicas para lograr una carne jugosa y compartió recomendaciones sobre los cortes adecuados.

El especialista recomendó utilizar posta corona o filetes y salar la carne justo antes de cocinarla para evitar la deshidratación. Explicó que el error más común es dar vuelta constantemente a la carne, lo que extrae los jugos y la convierte en una textura similar a una chancleta.

La técnica consiste en sellar la carne por un lado durante tres minutos sin moverla y cocinar el otro lado solo dos minutos. El plato incluye cebolla, tomate, salsa de tomate y salsa inglesa, acompañado de gallo pinto y guacamole con chiles jalapeños. El chef destacó que la salsa de tomate es un ingrediente característico que tropicaliza la receta en Nicaragua.