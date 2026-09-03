Bistec encebollado nica: los secretos para lograr una carne jugosa y suave

Una demostración culinaria mostró la preparación del bistec encebollado, un plato tradicional nicaragüense. El chef Héctor explicó técnicas para lograr una carne jugosa y compartió recomendaciones sobre los cortes adecuados.

El especialista recomendó utilizar posta corona o filetes y salar la carne justo antes de cocinarla para evitar la deshidratación. Explicó que el error más común es dar vuelta constantemente a la carne, lo que extrae los jugos y la convierte en una textura similar a una chancleta.

La técnica consiste en sellar la carne por un lado durante tres minutos sin moverla y cocinar el otro lado solo dos minutos. El plato incluye cebolla, tomate, salsa de tomate y salsa inglesa, acompañado de gallo pinto y guacamole con chiles jalapeños. El chef destacó que la salsa de tomate es un ingrediente característico que tropicaliza la receta en Nicaragua.