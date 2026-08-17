Bruce Willis podría dejar un último legado: su familia considera donar su cerebro a la ciencia

Bruce Willis, uno de los actores más queridos de Hollywood, enfrenta desde hace varios años una dura batalla contra la demencia frontotemporal, enfermedad que comenzó con un diagnóstico de afasia y que progresivamente lo alejó de la actuación y de los diálogos que dieron vida a algunos de sus personajes más recordados.

Ahora, según reportes, su familia se estaría preparando para el desenlace y habría considerado donar su cerebro a la ciencia, con la esperanza de que su caso contribuya a comprender mejor esta enfermedad y ayudar a futuras investigaciones. Recordado por personajes como John McClane en Duro de matar, Willis podría dejar así un último legado: continuar ayudando a otros incluso después de su partida.