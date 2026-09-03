Bus arrolla a motociclista que intentaba aventajar vehículo en Jinotega

Efraín Gutiérrez Ruiz, motociclista residente en el municipio de El Cuá, departamento de Jinotega, falleció de manera instantánea tras ser arrollado por un bus de transporte colectivo cuando intentaba adelantar a una camioneta, según informaron testigos del accidente ocurrido la tarde de este miércoles.

El suceso tuvo lugar en la comunidad Bocaicito, sector del Empalme Los Olivas, cuando Gutiérrez Ruiz se desplazaba de norte a sur y, al intentar rebasar una camioneta que circulaba en la misma dirección, impactó contra la parte trasera lateral izquierda del vehículo, perdió el control y cayó sobre el costado izquierdo de la vía, momento en que fue arrollado por el bus con placa JI-134, conducido por Azdrabul Montenegro Herrera, que transitaba de sur a norte.

Agentes de la especialidad de tránsito se desplazaron a la zona para realizar las investigaciones y determinar las circunstancias exactas del accidente, así como las responsabilidades de los involucrados.