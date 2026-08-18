Bus de ruta Masaya-Managua vuelca y deja más de 15 lesionados por exceso de velocidad

Más de 15 personas resultaron lesionadas tras el vuelco de un bus de la ruta Masaya-Managua, con placa MY646, la tarde del lunes en el kilómetro 15, frente a la entrada del Zoológico Nacional.

Aparentemente, el exceso de velocidad provocó que la unidad impactara contra un poste del tendido eléctrico y volcara. Los pasajeros fueron sacados por la ventana del techo y sufrieron lesiones graves en brazos, piernas y cabeza.

Los heridos más graves fueron trasladados al hospital de Masaya y Ticuantepe, mientras otros fueron atendidos en el lugar por paramédicos de la Cruz Blanca. Los más de 30 pasajeros reportaron que les sustrajeron billeteras y celulares durante el caos. Agentes de tránsito investigan el accidente para determinar la responsabilidad del conductor.