Buscan a conductor que arrolló a mujer en carretera Masaya

El cuerpo de la víctima fue arrastrado 100 metros tras el impacto.

Familiares de Elena de los Ángeles Martínez, de 48 años, solicitan la colaboración ciudadana para localizar a Samir Josué Velásquez López, de 23 años, quien permanece prófugo tras arrollar mortalmente a la víctima el pasado 22 de agosto en el kilómetro 13 de la carretera Masaya, según información difundida en redes sociales.

El accidente ocurrió a las 5 de la mañana cuando la víctima se dirigía a su vivienda en San Rafael del Sur, y testigos señalaron que el cuerpo fue arrastrado aproximadamente 100 metros tras el impacto en el paso peatonal.

Los familiares también apelan a la conciencia de los padres del presunto responsable, a quienes mencionan por nombre, ya que facilitar su ocultamiento podría constituir un delito, y piden cualquier información sobre su paradero.