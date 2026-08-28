Buscan a conductor que arrolló a mujer en carretera Masaya

Familiares de Elena de los Ángeles Martínez, de 48 años, solicitan la colaboración ciudadana para localizar a Samir Josué Velásquez López, de 23 años, quien permanece prófugo tras arrollar mortalmente a la víctima el pasado 22 de agosto en el kilómetro 13 de la carretera Masaya, según información difundida en redes sociales.

El accidente ocurrió a las 5 de la mañana cuando la víctima se dirigía a su vivienda en San Rafael del Sur, y testigos señalaron que el cuerpo fue arrastrado aproximadamente 100 metros tras el impacto en el paso peatonal.

Los familiares también apelan a la conciencia de los padres del presunto responsable, a quienes mencionan por nombre, ya que facilitar su ocultamiento podría constituir un delito, y piden cualquier información sobre su paradero.