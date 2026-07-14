Buscan a cuatro pescadores que desaparecieron, luego de ir en busca de langostas en Corn Island

Este martes soldados de la Fuerza Naval del Ejército y pobladores de Corn Island continúan con búsqueda de cuatro marineros que desaparecieron desde el pasado sábado, luego que salieran a pescar langostas.

Los desaparecidos son: Bayardo Archibold, Meylin Downs, Jervin Zelaya y José Aguirre, quienes salieron a bordo de la embarcación “The Husther” y supuestamente tenían programado regresar a tierra el domingo pasado, pero no lo hicieron.

Familiares de los desaparecidos piden a todo aquel que pueda aportar un grano de arena para encontrarlos que apoye.